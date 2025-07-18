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Ольга Сумская в день 62-летия мужа показала милые кадры с ним и очаровала видом
Актриса публично обратилась к своему возлюбленному.
Украинская актриса Ольга Сумская трогательно обратилась к своему мужу — актеру и певцу Виталию Борисюку — в день его рождения.
Сегодня, 18 июля, артисту исполнилось 62 года. По этому случаю Ольга собрала лучшие кадры с именинником и поделилась ими с поклонниками. На снимках Борисюк предстает в разный период, но все равно остается зажигательным, харизматичным и веселым.
В посте Сумская обратилась к возлюбленному и адресовала ему теплые поздравительные слова: "Мой Витасик! С днем рождения, любимый! Разве может быть что-то лучше, чем наша любовь!".
В день рождения Виталий Борисюк также выпустил символическую песню под названием "Я лечу", а жена с радостью ее поддержала.
В комментариях звездные друзья пары и поклонники уже присоединились к поздравлениям и оставили для именинника свои пожелания.
С именинником! Всего наилучшего!
Поздравляю! Обнимаю! Многая лета
Искренне поздравляю! Новых ролей, новых хитов и счастья с тобой! Он прекрасен
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