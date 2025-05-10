Ольга Сумская в годовщину брака с Борисюком показала, какой была их свадьба 29 лет назад

Ольга Сумская с мужем / © instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк отмечают годовщину брака.

Сегодня, 10 мая, прошло 29 лет с того момента, как звездные супруги официально узаконили отношения. По случаю бархатной свадьбы Сумская в фотоблоге припомнила, каким было празднование. В частности, опубликовала редкие кадры свадьбы, где она в коротком свадебном платье и с цветами шагает с Виталием в костюме под венец. Пару просто не узнать.

"29 лет вместе! Наш май. Незабываемо", - мило подписала кадры Ольга.

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Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Кроме того, актриса в сторис показала и свою вторую свадьбу в Киеве. Как известно, ее звезды отгремели в 2021 году на серебряную годовщину брака в кругу звезд, родственников и медиа. Сумская на кадрах предстает в свадебном платье и фате с цветами. Тем временем кольца на церемонии родителям выносила дочь Анна Борисюк.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

В комментариях звездные друзья уже поздравили Борисюка и Сумскую с особым событием в их жизни.

"Я хорошо помню этот день! Вы прекрасны! Люблю вашу семью! Живите долго, счастливо и здорово!" – Виталий Козловский

"Самые искренние поздравления вашей невероятной семье!" – Иванна Онуфрийчук

"Искренние поздравления!" – Анастасия Цымбалару

Напомним, недавно звезда "МастерШеф" Лиза Глинская также сообщила об особом празднике в ее семье. Звезда окрестила дочерей-близнецов и показала кадры из таинства.