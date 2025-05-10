ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
702
Время на прочтение
2 мин

Ольга Сумская в годовщину брака с Борисюком показала, какой была их свадьба 29 лет назад

Актриса рассказала о празднике в семье.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Ольга Сумская с мужем

Ольга Сумская с мужем / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк отмечают годовщину брака.

Сегодня, 10 мая, прошло 29 лет с того момента, как звездные супруги официально узаконили отношения. По случаю бархатной свадьбы Сумская в фотоблоге припомнила, каким было празднование. В частности, опубликовала редкие кадры свадьбы, где она в коротком свадебном платье и с цветами шагает с Виталием в костюме под венец. Пару просто не узнать.

"29 лет вместе! Наш май. Незабываемо", - мило подписала кадры Ольга.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Кроме того, актриса в сторис показала и свою вторую свадьбу в Киеве. Как известно, ее звезды отгремели в 2021 году на серебряную годовщину брака в кругу звезд, родственников и медиа. Сумская на кадрах предстает в свадебном платье и фате с цветами. Тем временем кольца на церемонии родителям выносила дочь Анна Борисюк.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк - кадры со свадьбы / © instagram.com/olgasumska

В комментариях звездные друзья уже поздравили Борисюка и Сумскую с особым событием в их жизни.

  • "Я хорошо помню этот день! Вы прекрасны! Люблю вашу семью! Живите долго, счастливо и здорово!" – Виталий Козловский

  • "Самые искренние поздравления вашей невероятной семье!" – Иванна Онуфрийчук

  • "Искренние поздравления!" – Анастасия Цымбалару

Напомним, недавно звезда "МастерШеф" Лиза Глинская также сообщила об особом празднике в ее семье. Звезда окрестила дочерей-близнецов и показала кадры из таинства.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie