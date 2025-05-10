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Ольга Сумская в годовщину брака с Борисюком показала, какой была их свадьба 29 лет назад
Актриса рассказала о празднике в семье.
Украинская актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк отмечают годовщину брака.
Сегодня, 10 мая, прошло 29 лет с того момента, как звездные супруги официально узаконили отношения. По случаю бархатной свадьбы Сумская в фотоблоге припомнила, каким было празднование. В частности, опубликовала редкие кадры свадьбы, где она в коротком свадебном платье и с цветами шагает с Виталием в костюме под венец. Пару просто не узнать.
"29 лет вместе! Наш май. Незабываемо", - мило подписала кадры Ольга.
Кроме того, актриса в сторис показала и свою вторую свадьбу в Киеве. Как известно, ее звезды отгремели в 2021 году на серебряную годовщину брака в кругу звезд, родственников и медиа. Сумская на кадрах предстает в свадебном платье и фате с цветами. Тем временем кольца на церемонии родителям выносила дочь Анна Борисюк.
В комментариях звездные друзья уже поздравили Борисюка и Сумскую с особым событием в их жизни.
"Я хорошо помню этот день! Вы прекрасны! Люблю вашу семью! Живите долго, счастливо и здорово!" – Виталий Козловский
"Самые искренние поздравления вашей невероятной семье!" – Иванна Онуфрийчук
"Искренние поздравления!" – Анастасия Цымбалару
Напомним, недавно звезда "МастерШеф" Лиза Глинская также сообщила об особом празднике в ее семье. Звезда окрестила дочерей-близнецов и показала кадры из таинства.