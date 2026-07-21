- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 468
- Время на прочтение
- 1 мин
Ольга Сумская в канун 60-летия блеснула фигурой в купальнике и осуществила давнюю мечту
Актриса поделилась эффектными кадрами по отдыху в Турции.
Украинская актриса Ольга Сумская порадовала поклонников атмосферными фотографиями из летнего отпуска за границей.
В своем Instagram знаменитость опубликовала серию кадров из турецкого Бодрума. На фото 59-летняя артистка позирует на побережье в черном купальнике, дополнив образ красным парео и очками. На фоне живописных скал и бирюзового моря Сумская продемонстрировала стройную фигуру.
На других фотографиях актриса появилась в легкой полупрозрачной накидке поверх купальника. Звезда прогуливалась по территории гостиницы, украшенной розовыми лепестками, и призналась, что эта поездка стала для нее особенной.
«Это была моя мечта», — лаконично написала Ольга.
Подписчики и звездные коллеги засыпали артистку комплиментами, восхищаясь ее красотой.
Очень красиво и романтично. Наслаждайся
Вы, как Катрин Денев или Моника Беллуччи, любой возраст вас украшает. Вы невероятная!
Ну какая красота. Мечты должны сбываться
Вы, как вино — с годами только лучше
Впрочем, отпуск знаменитости уже завершился. После возвращения в Украину Ольга Сумская отправилась в Карпаты, где встретилась со своим мужем Виталием Борисюком. Супруги провели время вместе и насладились отдыхом в бассейне одного из отелей.