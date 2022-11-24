Ольга Сумская в темноте с фонариком показала, как с мужем дома варит суп

Актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком находится в Киеве.

Артистка, как и все украинцы, привыкает жить в новых реалиях нашей жизни. На странице в Instagram Сумская поделилась с поклонниками, как в условиях, когда нет света и воды, они с мужем готовят еду.

Звезда разместила видео, в котором в полумраке вместе с мужем варит суп дома:

"После сегодняшнего обстрела Киева и области поняла, что стоит все же запастись самым необходимым… Скажем, такие баллончики с газом, чтобы приготовить суп, которого хватит на несколько дней… Мы пока без света и воды…" – рассказала Сумская.

Также артистка призвала украинцев не падать духом и верить в нашу победу:

"Мы с Витасиком готовим супчик с фрикадельками. Виталий достал свою газовую горелку. Так что не пропадем. Такие вот лайфхаки. Украинцы ко всему приспособились. Так что не падаем духом, держимся, друзья. Украина победит!".

Напомним, ранее Ольга Сумская показала, какие у нее заботливые соседи. Украинцы в лифте дома, где живет актриса, разместили специальную коробку, в которую положили все самое необходимое, что может понадобиться человеку на случай, если он застрянет в лифте.

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