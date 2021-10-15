Ольга Сумская вместе с дочерьми и мужем трогательно поздравила маму с 88-летием

Артистка показала праздничные фото.
Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила о празднике в ее семье.
Маме артистки, Анне Ивановне исполнилось 88 лет. Ольга вместе с дочками и мужем приехала к маме, чтобы поздравить именинницу.
Снимками с празднования дня рождения актриса поделилась в своем Instagram. На фото видно, как счастливая именинница позирует с праздничным тортом.
"Самые счастливые мгновения в жизни... Празднование 88-летия нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая лета, родная! Моя душа, мой вселенная! Семья в объятиях любви! Спасибо всем вам, друзья, за теплые поздравления! С праздником!", — трогательно подписала фотографии Сумская.
К слову, пользователи также присоединились к поздравлениям. Хотя некоторые заметили, что в семейном кругу не хватает Натальи Сумской.
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