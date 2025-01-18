Ольга Сумская во время обстрела Киева оказалась в эпицентре взрывов: "Совсем рядом"

Артистка рассказала об ужасном ударе по столице 18 января и его последствиях.

Сегодня, 18 января, РФ совершила очередное преступление. Российская армия ударила баллистикой по Киеву. Произошли разрушения вокруг станции метро "Лукьяновка". Во время утренних обстрелов столицы погибли три человека, ранены.

Очевидцем ужасного преступления стала и украинская актриса Ольга Сумская. В своем фотоблоге она распространила кадры с места событий, где видны разрушения у станции метро "Лукьяновка". В частности, разбитые баллистикой фасады и стекла зданий, обломки на полу и машину, которая дотла сгорела от взрыва.

Ольга Сумская показала последствия удара по Киеву 18 января / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала последствия удара по Киеву 18 января / Фото: instagram.com/olgasumska

В свою очередь народная артистка призналась, что находилась почти в эпицентре событий. В частности, услышала очень громкий взрыв и заметила, как стены в помещении содрогались от ударной волны. К счастью, звезда чувствует себя хорошо и все миновало страхом.

"Утро 18 января, Киев, Лукьяновка! Мы совсем рядом. Наши дома содрогались", — ошеломила Сумская.

Напомним, что недавно стало известно, что на фронте трагически погиб победитель талант-шоу "Танцуют все", украинский хореограф Владимир Раков. Украинские знаменитости высказались о павшем герое и почтили его память.

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