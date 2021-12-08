Ольга Сумская восхитила фото 88-летней мамы с макияжем и в красном платке

Ольга Сумская восхитила фото 88-летней мамы с макияжем и в красном платке

Артистка поздравила пользователей с Днем украинского платка.

Народная артистка Украины Ольга Сумская показала фото со своей звездной мамой Анной Ивановной.

В фотоблоге легендарная актриса разместила коллаж, где объединила две фотографии. На них знаменитые мама и дочь появились в красивых красных платках. 88-летняя артистка позировала в черном костюме, дополнив образ роскошным ожерельем и макияжем, а Ольга – в вышитой рубашке и жилете.

Ольга Сумская с мамой / instagram.com/olgasumska

"Мама и дочка! С Днем украинского платка!" – написала звезда сериала "Роксолана".

За 12 часов фотографии лайкнули более 10 тысяч подписчиков. В комментариях юзеры отметили, что актрисы очень красивые.

Вы с мамой очень красивые

Прекрасные

Две очаровательные женщины

Вы красотки просто

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