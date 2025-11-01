Ольга Сумская восхитила фото из молодости, где она в кожаном костюме позирует на пляже в Крыму

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская восхитила своими архивными фотографиями из молодости.

На знаменитость нахлынули воспоминания. Артистка пересмотрела свои архивные фотографии, которыми поделилась в Instagram. Кадры были сделаны в далеком 2001 году. Там Ольге Сумской около 35 лет.

На фото молодая артистка позировала на одном из пляжей в Крыму. Знаменитость была запечатлена в черном кожаном обтягивающем костюме. Свои белые волосы актриса распустила.

"2001 год... Крым... А вот город не вспомню... Может, кто узнает на втором фото? Кажется, набережная Феодосии...", - подписала фотографии знаменитость.

В комментариях Ольгу Сумскую просто записали комплиментами. Поклонники артистки отмечали, что она словно модель. Также фанаты отметили, что знаменитость хорошо выглядит в любом возрасте: "Модель!", "Красивая в любом возрасте", "Какая вы красавица!".

Напомним, недавно Ольга Сумская ответила на упреки о пластике на лице. Также артистка раскрыла свои секреты ухода за внешним видом.