Ольга Сумская восхитила фото из молодости, где она в кожаном костюме позирует на пляже в Крыму
Артистка поделилась фото, которые были сделаны почти 25 лет назад.
Украинская актриса Ольга Сумская восхитила своими архивными фотографиями из молодости.
На знаменитость нахлынули воспоминания. Артистка пересмотрела свои архивные фотографии, которыми поделилась в Instagram. Кадры были сделаны в далеком 2001 году. Там Ольге Сумской около 35 лет.
На фото молодая артистка позировала на одном из пляжей в Крыму. Знаменитость была запечатлена в черном кожаном обтягивающем костюме. Свои белые волосы актриса распустила.
"2001 год... Крым... А вот город не вспомню... Может, кто узнает на втором фото? Кажется, набережная Феодосии...", - подписала фотографии знаменитость.
В комментариях Ольгу Сумскую просто записали комплиментами. Поклонники артистки отмечали, что она словно модель. Также фанаты отметили, что знаменитость хорошо выглядит в любом возрасте: "Модель!", "Красивая в любом возрасте", "Какая вы красавица!".
Напомним, недавно Ольга Сумская ответила на упреки о пластике на лице. Также артистка раскрыла свои секреты ухода за внешним видом.