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Ольга Сумская восхитила фото с мужем и их 22-летней дочерью-красавицей

Ольга Сумская восхитила фото с мужем и их 22-летней дочерью-красавицей

Ольга Сумская с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

Артистка показала, как с семьей святила куличи.

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как прошла ее Пасха в кругу родных.

В своем фотоблоге звезда опубликовала серию фотографий, сделанных возле Киево-Печерской лавры. Так, по случаю Пасхи Ольга вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной отправились посвятить пасхальную корзину и сделали несколько атмосферных фотографий. На изображениях актриса с дочерью позируют в вышиванках.

Ольга Сумская с мужем и дочерью / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

"Береги, Боже, нашу родную Украину! Спасибо защитникам за эти счастливые мгновения жизнь! Пасха… Красота вокруг дарит силы и вдохновение!", - восхитила подписью актриса.

Также звездные супруги с Анной насладились солнечной погодой и посетили особую выставку писанок во дворе Верхней Лавры.

Ольга Сумская с мужем и дочерью / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

В комментариях поклонники семьи Сумской поздравили их с праздником и написали множество комплиментов.

  • Какая красота. С Пасхой вас и вашу семью. Радости, счастья и жизни в мирной и цветущей Украине
  • С Пасхой! Пусть сбудется наша самая заветная мечта! Доброты и света в душе всем нам!
  • С Пасхой! Какая Аня красотка!

Напомним, недавно Екатерина Осадчая, Лилия Ребрик, Григорий Решетник и остальные звезды показали, как ходили святить куличи со своими детьми и семьями.

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