Ольга Сумская восхитила фото с мужем и их 22-летней дочерью-красавицей

Артистка показала, как с семьей святила куличи.
Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как прошла ее Пасха в кругу родных.
В своем фотоблоге звезда опубликовала серию фотографий, сделанных возле Киево-Печерской лавры. Так, по случаю Пасхи Ольга вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной отправились посвятить пасхальную корзину и сделали несколько атмосферных фотографий. На изображениях актриса с дочерью позируют в вышиванках.
"Береги, Боже, нашу родную Украину! Спасибо защитникам за эти счастливые мгновения жизнь! Пасха… Красота вокруг дарит силы и вдохновение!", - восхитила подписью актриса.
Также звездные супруги с Анной насладились солнечной погодой и посетили особую выставку писанок во дворе Верхней Лавры.
В комментариях поклонники семьи Сумской поздравили их с праздником и написали множество комплиментов.
- Какая красота. С Пасхой вас и вашу семью. Радости, счастья и жизни в мирной и цветущей Украине
- С Пасхой! Пусть сбудется наша самая заветная мечта! Доброты и света в душе всем нам!
- С Пасхой! Какая Аня красотка!
Напомним, недавно Екатерина Осадчая, Лилия Ребрик, Григорий Решетник и остальные звезды показали, как ходили святить куличи со своими детьми и семьями.
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