Ольга Сумская восхитила кадрами, как с дочерью и мужем проводит время в Карпатах

Семья артистки находится на горнолыжном курорте.
Украинская актриса Ольга Сумская показала, как она вместе с мужем Виталием Борисюком и их младшей дочерью Анной Борисюк проводят время в Карпатах.
Так, артистка вместе с дочерью показалась на лыжах. Снимками она поделилась в своем фотоблоге.
К тому же Ольга поделилась их семейным фото в специальном снаряжении на фоне горного спуска. Правда, лица Анны почти не видно, потому что его прикрывает забавная маска в виде скелета. Сама же артистка дополнила свой образ традиционным украинским платком.
Кстати, знаменитость призналась, что уже два года они не приезжали на горнолыжный курорт. И похвасталась видами, за которыми она наблюдала во время отдыха. В частности, с подъемника и на горе перед спуском.
Также Сумская показалась с известным украинским телеведущим Вячеславом Соломко вблизи СПА-комплекса, где вскоре они примут участие в благотворительном мероприятии.
Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась, как она в кругу семьи встретила Новый год. Актриса также порадовала фанов семейным контентом.
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