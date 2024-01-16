Ольга Сумская восхитила поцелуем с мужем на фоне горнолыжного курорта в Австрии

Украинская актриса Ольга Сумская порадовала поклонников романтическим контентом со своим 60-летним мужем Виталием Борисюком.

В настоящее время супруги находятся на горнолыжном курорте, расположенном в австрийской коммуне Капрун. В своем Instagram Ольга Сумская показала, как проходит их отпуск. Так, знаменитость сначала опубликовала селфи, где любуется пейзажами вокруг.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Также 57-летняя артистка показалась рядом со своим мужем. В горнолыжных костюмах улыбающиеся они предстали на фоне заснеженных гор. А потом с лыжами в руках супруги сфотографировались в момент поцелуя.

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Кстати, актриса Ольга Сумская находится в Австрии не только с мужем Виталием, но и младшей дочерью. Ранее она показывала, как с 21-летней Анной они катаются на подъемнике и любуются видами австрийских гор.

Напомним, перед заграничной поездкой Ольга Сумская с возлюбленным и дочерью долгое время находилась в Карпатах. Всей семьей они покатались на лыжах, приняли участие в благотворительном мероприятии и восхиnbли атмосферными фото.

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