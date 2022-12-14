Ольга Сумская восхитила семейным снимком с Виталием Борисюком

Актриса поделилась, как они сейчас с мужем проводят время.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась семейным фото со своим мужем, актером Виталием Борисюком.

В фотоблоге знаменитость опубликовала снимок, где они позировали перед камерой на заснеженных улицах Киева.

Как поделилась знаменитость, они были на репетиции спектакля "Возвращение блудного отца".

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

"После репетиции спектакля "Возвращение блудного отца" испытываешь вдохновение и радость в душе…", — поделилась Сумская.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Актрисе удалось восхитить поклонников семейным фото. Поклонники написали супругам разнообразные комплименты: "какие вы красивы, люблю вас", "прекрасно выглядите".

Напомним, недавно дочь звездных супругов – Анна – тоже порадовала поклонников новым фотосетом. Будущая актриса увлекла поклонников дерзкими снимками.

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