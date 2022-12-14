Ольга Сумская восхитила семейным снимком с Виталием Борисюком

Актриса поделилась, как они сейчас с мужем проводят время.
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась семейным фото со своим мужем, актером Виталием Борисюком.
В фотоблоге знаменитость опубликовала снимок, где они позировали перед камерой на заснеженных улицах Киева.
Как поделилась знаменитость, они были на репетиции спектакля "Возвращение блудного отца".
"После репетиции спектакля "Возвращение блудного отца" испытываешь вдохновение и радость в душе…", — поделилась Сумская.
Актрисе удалось восхитить поклонников семейным фото. Поклонники написали супругам разнообразные комплименты: "какие вы красивы, люблю вас", "прекрасно выглядите".
Напомним, недавно дочь звездных супругов – Анна – тоже порадовала поклонников новым фотосетом. Будущая актриса увлекла поклонников дерзкими снимками.
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