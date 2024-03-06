Ольга Сумская впервые прокомментировала скандал вокруг ее старшей дочери, которая в РФ

Народная артистка Украины Ольга Сумская впервые прокомментировала пересуды, которые в очередной раз идут по поводу ее старшей дочери.

Антонина Паперная много лет живет и работает в Москве и молчит о российской военной агрессии.

В комментарии журналистам "ЖВЛ" Сумская поделилась, что у нее очень беспокойно на душе и что ее понять смогут только те матери, дети которых находятся в России:

"Знаете, какие чувства царят сегодня в моей душе? Боль, отчаяние, тоска, раскаяние, искупление. Меня поймут только те матери, дети которых там. Я не имею никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать. Потому что я вижу отверженных, несчастных матерей, родителей, потерявших своих детей. Просто нужно молиться, чтобы обнять своих детей и внуков. Потому что я бабушка. Это мое продолжение. Я очень скучаю по ним", — сказала Сумская.

Ольга Сумская и Антонина Паперная / Фото: instagram.com/tony__pepper

Напомним, что старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная еще до начала полномасштабной войны находилась в России, где училась, стала сниматься в кино. Артистка замужем за российским актером Владимиром Яглычем, от которого имеет двоих детей. Недавно Паперная возмутила украинцев, запостив фотографии своей последней работы в российском сериале. Добавил хейта и громкий заголовок, с которым вышло интервью актера Вячеслава Хостикоева, племянника Сумской, где дочь актрисы вспомнили со словами "в Москве зарабатывает кровавые рубли".

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