Ольга Сумская вспомнила, как корова ее бабушки убежала от немцев и прокормила село во время войны

Ольга Сумская вспомнила, как корова ее бабушки убежала от немцев и прокормила село во время войны

Артистка рассказала об уникальном случае, произошедшем в ее семье.

Народная артистка Украины Ольга Сумская приняла участие в спецпроекте ТСН.ua ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября.

Актриса поделилась с нами интересными и непростыми историями из жизни самых родных. В частности, звезда вспомнила годы Второй мировой войны и уникальный случай, произошедший тогда в ее семье.

По словам Сумской, когда во время войны немцы захватили село Катюжанка, где жила бабушка актрисы по маминой линии Ольга Яковлевна, они забирали весь скот.

Ольга Сумская с бабушкой Ольгой Яковлевной

"У бабушки во время войны была корова Лыска, или Помаранец ее звали. Это уникальная корова, которая в то время спасла село. Как было. Немцы, когда захватили село, отправляли людей и скот в Германию. Собрали этих животных, всех коров, коз, кур и погрузили в поезд, но перед этим коровы шли по селу, и вот, когда переходили мостик, наша корова Лыска прыгнула с этого моста и спряталась под мостом, немцы стреляли по ней из оружия, не попали. Переждала, пока отряд прошел по селу и был отправлен. Она там стояла где-то два часа и потом пришла сама в дом. Бабушка сидит в землянке, подходит соседка и говорит: "Олька, иди, там твоя Лыска Помаранец возле забора, пришла, вымя такое налилось, надо подоидть". Эта корова к тому времени, Второй мировой войны, представьте себе, какое это было событие, она спасла полсела", — поделилась Ольга Сумская.

Также вспомнила актриса и непростые времена голодомора и как ее бабушку по папиной линии Параску Сидоровну хотели съесть.

Бабушка Ольги Сумской Параска Сидоровна

"Бабушка Паша рассказывала мне о том периоде голодомора, когда вымирали целыми семьями в украинских селах. Бабушка рассказывала, что она не умела плавать, а в деревне было пруд, она шла по селу и почувствовала, что за ее спиной притаились двое, для того чтобы ее догнать и съесть. И она, не умея плавать, переплыла пруд этот огромный. Как она это сделала, я могу только себе представить", — поделилась Сумская.

Сайт ТСН.ua поздравляет всех бабушек и дедушек со светлым праздником и желает здоровья, счастья и много улыбок близких!

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