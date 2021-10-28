Ольга Сумская вспомнила, как корова ее бабушки убежала от немцев и прокормила село во время войны

Артистка рассказала об уникальном случае, произошедшем в ее семье.
Народная артистка Украины Ольга Сумская приняла участие в спецпроекте ТСН.ua ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября.
Актриса поделилась с нами интересными и непростыми историями из жизни самых родных. В частности, звезда вспомнила годы Второй мировой войны и уникальный случай, произошедший тогда в ее семье.
По словам Сумской, когда во время войны немцы захватили село Катюжанка, где жила бабушка актрисы по маминой линии Ольга Яковлевна, они забирали весь скот.
"У бабушки во время войны была корова Лыска, или Помаранец ее звали. Это уникальная корова, которая в то время спасла село. Как было. Немцы, когда захватили село, отправляли людей и скот в Германию. Собрали этих животных, всех коров, коз, кур и погрузили в поезд, но перед этим коровы шли по селу, и вот, когда переходили мостик, наша корова Лыска прыгнула с этого моста и спряталась под мостом, немцы стреляли по ней из оружия, не попали. Переждала, пока отряд прошел по селу и был отправлен. Она там стояла где-то два часа и потом пришла сама в дом. Бабушка сидит в землянке, подходит соседка и говорит: "Олька, иди, там твоя Лыска Помаранец возле забора, пришла, вымя такое налилось, надо подоидть". Эта корова к тому времени, Второй мировой войны, представьте себе, какое это было событие, она спасла полсела", — поделилась Ольга Сумская.
Также вспомнила актриса и непростые времена голодомора и как ее бабушку по папиной линии Параску Сидоровну хотели съесть.
"Бабушка Паша рассказывала мне о том периоде голодомора, когда вымирали целыми семьями в украинских селах. Бабушка рассказывала, что она не умела плавать, а в деревне было пруд, она шла по селу и почувствовала, что за ее спиной притаились двое, для того чтобы ее догнать и съесть. И она, не умея плавать, переплыла пруд этот огромный. Как она это сделала, я могу только себе представить", — поделилась Сумская.
Сайт ТСН.ua поздравляет всех бабушек и дедушек со светлым праздником и желает здоровья, счастья и много улыбок близких!
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