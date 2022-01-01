Ольга Сумская вспомнила, как праздновала Новый год 25 лет назад: "Какая была хозяйка"

Ольга Сумская вспомнила, как праздновала Новый год 25 лет назад: "Какая была хозяйка"

Звезда показала архивные фото.

На известную украинскую актрису Ольгу Сумскую нахлынули воспоминания.

Звезда вспомнила, как праздновала Новый год 25 лет назад. Артистка тогда была вместе со своим мужем, Виталием Борисюком, свекровью, Линой Петровной, и маленькой дочкой, Тоней.

Ольга Сумская с Виталием Борисюком в молодости / instagram.com/olgasumska

"Новый год 25 лет назад... Приятно вспоминать... Стол накрыт мамой Виталика, Линой Петровной... Какая же была хозяйка! Я многому у свекрови научилась... Счастливые годы", — поделилась звезда.

Виталий Борисюк с маленькой дочкой / instagram.com/olgasumska

Кроме этого, актриса показала архивные черно-белые фотографии. На снимках изображены совсем молодые Сумская с Борисюком. Виталий Николаевич играл на пианино, игрался с маленькой Тоней и нежно целовал Ольгу Вячеславовну.

Ольга Сумская с мужем и свекровью / instagram.com/olgasumska

"Обожаю эти фотографии", — рассказала актера.

Кстати, 2022 год Сумская встречала в семейном кругу: с мужем и дочерью. Они ели вкусности, смотрели новогодние мюзиклы и весело проводили время.

Ольга Сумская с мужем и дочерью / instagram.com/olgasumska

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