Ольга Сумская выдала неожиданный секрет начала ее отношений с Борисюком: "А я боялся"

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса Ольга Сумская поделилась неожиданной подробностью о знакомстве с мужем Виталием Борисюком и призналась, почему их история любви могла начаться значительно раньше.

Звездные супруги сегодня считают одними из самых крепких в отечественном шоубизнесе. Впрочем, как оказалось, судьба не сразу свела влюбленных. Во время разговора с певицей alyona alyona актриса вспомнила студенческие годы и рассказала о моменте, когда будущий муж впервые обратил на нее внимание. Тогда они учились в одном театральном вузе. Однако сделать первый шаг Виталий так и не решился. Причина, по словам Сумской, была довольно неожиданной.

«Он присматривался ко мне еще в университете. Говорю: „Так что же ты не подошел еще тогда? Позалицевался бы, ну что же такое?“ Говорит: „А я боялся, потому что ты дочь народных артистов“», — поделилась актриса.

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Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Знаменитость отметила, что сейчас с улыбкой вспоминает эту историю. Она убеждена, что их встреча все равно была неизбежной, хотя и состоялась значительно позже, чем могла бы.

«Я говорю: „Не надо было бояться. Если бы мы раньше встретились, мы бы не потеряли эти годы“», — добавила артистка.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк в молодости / © instagram.com/olgasumska

Известно, что роман Ольги Сумской и Виталия Борисюка начался уже тогда, когда актриса находилась в браке с Евгением Паперным. Звезда ранее откровенно говорила, что некоторое время их отношения развивались непросто и сопровождались любовным треугольником.

Напомним, недавно Ольга Сумская раскрыла правду о своем бизнесе и какой доход он приносит во время войны.

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