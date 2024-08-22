Ольга Сумская высказалась о конфликте с родной сестрой и почему не общается с ней: "Это больно"

Народная артистка Украины Ольга Сумская откровенно прокомментировала конфликт с родной сестрой Наталией Сумской.

Близкие люди не общаются друг с другом. Да и вообще между сестрами довольно напряженные отношения. Как говорит Ольга Сумская, она готова к диалогу и возобновить связь, однако родственники не идут ей на встречу. Свою версию причины конфликта актриса рассказывать не стала, говорит, что не желает оправдываться.

"Я мечтаю об этом! Телефон всегда на связи. Где эти телефонные звонки, где сообщения? Я открыта к общению и всегда была. Я не знаю, почему так сложилось, вернее, я знаю, но не буду озвучивать, в отличие от родственников. Я не буду оправдываться", — рассказала знаменитость в интервью "ЖВЛ представляет".

Наталья и Ольга Сумские / Фото: УНИАН

Ольга Сумская также вспомнила неприятный инцидент, связанный с сестрой. Родные люди встретились во время награждения лауреатов Шевченковской премии. Ольга Сумская говорит, что поздоровалась к сестре, а просто отвернула от нее голову. По словам актрисы, ей очень больно из-за этого, ведь она любит свою сестру и готова налаживать с ней связь.

"Недавно было награждение Шевченковских лауреатов. В театре Франко полный зал людей. Все уже сидят, у меня приглашение. Я захожу в зал, сидит Наталья Вячеславовна, Римма Зюбина. Я им: "Здравствуйте!". Все здороваются, сестра не поворачивает голову, и это все видят. Можно хотя бы кивнуть, что ли. Как это можно воспринимать? Это больно! Я готова общаться, я люблю ее по-прежнему. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама", - поделилась актриса.

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Также Ольга Сумская отреагировала на слова племянника Вячеслава Хостикоева, который якобы хотел бы примириться со звездной тетей, а также пристыдил ее из-за того, что Антонины Паперной не было на похоронах бабушки.

Сумская не верит, что Хостикоев-младший хочет восстановить связь. Также актриса вступилась за дочь. По словам артистки, Антонина физически не могла приехать из-за полномасштабной войны. Также она пристыдила Хостикоева, ведь, по ее словам, она хоронила маму своими силами, а сестры с ее мужем и сыном и близко там не было.

Ольга Сумская, Вячеслав Хостикоев / Фото: скриншот с видео

"Это все неправда. Я не верю в эти слова. Он дал интервью, и так разветвленно, и так откровенно об этом говорить и апеллировать. Почему Тоня не была на похоронах мамы? Как можно долететь, если началась полномасштабная война… Тоня прилетела на один день еще в 2021 году на последний день рождения мамы. Но был ли Слава на дне рождении? На похоронах не было их, мы сами хоронили маму втроем. В самый страшный, ответственный день мы должны быть вместе", - ответила актриса.

Напомним, Ольга Сумская сегодня, 22 августа, отмечает день рождения. Актрису с праздником уже поздравил ее муж Виталий Борисюк и показал, как она менялась с годами.

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