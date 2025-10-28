ТСН в социальных сетях

Ольга Сумская высказалась о радиодиктанте, за чтение которого захейтили ее сестру: "Тоже не успевала"

Ольга Сумская в этом году тоже присоединилась к написанию радиодиктанта. Артистка поделилась своими впечатлениями.

Ольга и Наталья Сумские

Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о радиодиктанте, который читала ее родная сестра Наталья Сумская.

Правда, чтецу в этом году досталось. Наталью Сумскую раскритиковали, что она читала слишком быстро, что за ней было сложно успеть. Ольга Сумская тоже писала радиодиктант. Актриса говорит, что текст был замечательный, а чтец - это просто голос ее детства, от чего на душе становилось тепло.

"С Днем украинской письменности и языка, друзья! Присоединилась к написанию всеукраинского диктанта. Спасибо за интересный текст: жизненный, о настоящем... Чтец - голос моего детства... Тепло на душе...", - говорит актриса.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Правда, Ольга Сумская все же призналась, что ей тоже чтение было слишком быстрым, что она не успевала. Тем не менее, артистка в конце пыталась все наверстать.

"Немного было слишком быстро, я тоже не успевала за чтецом, но в конце пыталась наверстать...", - подытожила актриса.

Напомним, недавно и сама Наталья Сумская отреагировала на критику. Артистка эмоционально ответила хейтерам, которые высмеяли ее за чтение радиодиктанта.

