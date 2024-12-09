Ольга Сумская высказалась о ссорах с мужем на фоне ревности: "Страсти безумные"

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно рассказала о конфликтных отношениях с сестрой, высказалась о муже Виталии Борисюке.

Как известно, супруги часто играют в разных спектаклях. По словам Ольги, именно на сцене театра более 38 лет назад между ними вспыхнула искра. Более того, чувства оказались настолько сильными, что Сумская в свое время расторгла брак с бывшим. И уже сейчас она понимает всю опасность любви, которая зарождается во время работы.

"Эта химия очень опасна. Такие романы рождаются именно на съемочных площадках или на сцене. Наша история любви началась именно во время репетиции мюзикла. Я тогда была замужем и так все родилось. Страсти безумные бушевали в театре. Ярче Борисюка не встречала за все эти годы", — призналась артистка в комментарии "Люкс ФМ".

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Звезда призналась, как сейчас относится к возможному роману мужа с другими коллегами по сцене. Так, Ольга говорит, что все же ревность в ее жизни присутствует. Актриса хоть и внимательно следит за действиями возлюбленного, однако иногда намекает ему сдерживать себя во время откровенных сцен. В свою очередь, Виталий успокаивает жену, что это просто роль и игра.

"Я ревнивая. У нас есть спектакль "Боинг". Мы сделали омоложение стюардесс, нашли молодых актрис. Виталик играл с молодыми партнершами и там такой танец, там такие объятия, что я стояла за кулисами и меня колотило. Я справилась. Но потом могла сказать ему: "Что это ты так обнимаешь?" А он говорит: "Я же должен сделать так, чтобы зритель поверил". Мы — женщины, нам это свойственно", — объяснила Ольга.

Напомним, недавно певец MELOVIN шокировал, как бывший бойфренд изменил ему сразу с шестью партнерами.

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