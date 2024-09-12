Ольга Сумская высказалась об актерской карьере 22-летней дочери и как сотрудничает с ней в спектаклях

Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала об успехах ее младшей дочери Анны в актерстве.

Так, 22-летняя девушка почти год назад закончила овладевать актерством в одном из столичных вузов. И, по словам Сумской, Анна почти сразу после учебы поработала в нескольких спектаклях. В частности, юная актриса появлялась на сцене и с мамой. В целом Ольга отметила, что удовлетворена работой и усердием дочери и не исключает будущих совместных проектов вместе с ней.

Ольга Сумская с дочерью Анной Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

"Так случилось, что Анечка сразу после окончания нашей альма-матер Карпенко-Карого, где училась вся наша династия, сыграла в трех спектаклях. Поэтому, закончив в июле театральный, она уже в августе сыграла в трех спектаклях. Мама передает эстафету. Сейчас у нас есть предложение сделать семейный спектакль вместе с нашими коллегами. Посмотрим, как будет складываться. Но она показала свою решимость и профессионализм, который необходим, чтобы актер смог зарекомендовать себя с лучших сторон. Она вышла и доказала. Очень приятно выходить на сцену с близкими людьми", — сказала Ольга в интервью CK Life.

Напомним, что недавно Ольга Сумская показала отдых с дочерью Анной и раскрыла, с кем из звездных коллег ее впервые познакомила.

Читайте также: