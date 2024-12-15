Ольга Сумская высказалась об общении с внуками, которые живут в России: "Мы очень близки"

Народная артистка Украины Ольга Сумская впервые за длительное время рассказала о своих внуках и старшей дочери Антонине Паперной, которые живут в РФ.

Актриса говорит, что они каждый день на связи с семьей. В частности, Ольга наблюдает за ростом двух внуков по видеосвязи. Правда, в реальной жизни во время войны они еще не виделись. Тем не менее, Сумская добавляет, что Антонина – ее самый близкий человек, которому она может довериться. И признается, что очень хочет поскорее обнять всю свою семью.

"Нет, я не видела их с начала полномасштабного вторжения. Мы каждый день на телефонной связи. Не одна я в таком положении – миллионы людей мечтают обнять своих близких. Смотрю, как растут внуки, по видеосвязи. Безумно быстро взрослеют – им уже семь и четыре года. Что говорить, очень хочется встретиться. Дай Бог, чтобы наступил мир в Украине – и я обняла своих детей. С Тоней мы очень близки. Она моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка – это моя душа, как и Анечка", - рассказала Сумская в интервью oboz.ua.

Ольга Сумская с дочерью Антониной Паперной / Фото: instagram.com/tony__pepper

Как признается знаменитость, Паперная продолжает жить и работать в России. Однако о работе они мало общаются, а больше придают значение личному. Так, Ольга утверждает, что ее дочери эмоционально тяжело переживать войну и длительные периоды разлуки с родными.

"Как ей живется? Воспитывает детей, где-то снимается, но я ничего об этом не знаю, честно. О работе мы не говорим. А о том, что у нее внутри, знаю – ей тяжело. Как и всем, кого эта страшная война разлучила с родными", — призналась актриса.

Напомним, у Ольги Сумской также младшая дочь Анна Борисюк. Недавно артистка делилась, о каком бизнесе мечтает 22-летняя девушка.