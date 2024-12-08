Ольга Сумская заговорила о воссоединении с родной сестрой после конфликта: "Периодически звоню"

Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о натянутых отношениях со старшей сестрой Наталией Сумской.

Артистки уже много лет не общаются. Ольга Сумская откровенно признается, что ей очень тяжело от этого. По словам артистки, она звонит старшей сестре. Кроме того, Сумская ждет шага на встречу от Натальи. Однако сестры не могут найти общего языка, как бы Ольге не хотелось примириться. Как признается актриса, она часто во сне видит их встречи и мечтает о том, чтобы это стало реальностью.

"Я жду этого звонка. Если он раздастся – я буду счастливой. Я периодически это делаю, звоню. Во сне я вижу нашу встречу и часто", — поделилась артистка в комментарии на проекте "Неймовірна правда про зірок".

Ольга и Наталья Сумские / Фото: УНИАН

Отметим, Ольга и Наталья Сумские родные сестры, но уже много лет не общаются. Также известно, что их дети тоже не ладят между собой. Что стало причиной такого конфликта – неизвестно. Однако их родственные отношения ухудшились много лет назад.

Напомним, недавно состоялась премьера комедийного сериала "Скажені сусіди 3", где одну из ролей сыграла Ольга Сумская. Актер Виталий Иванченко рассказал, как они в комедии снимали пикантную постельную сцену.

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