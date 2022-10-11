Ольга Сумская заговорила о зяте в России: "Не уверена, что его не мобилизуют"

Украинская актриса рассказала, как живет дочь в Москве.
Звезда украинского кино Ольга Сумская призналась, что не уверена, не мобилизуют ли на войну с украинцами ее зятя-россиянина.
Как известно, сейчас дочь актрисы Тоня Паперна с мужем, актером Владимиром Ягличем, и детьми до сих пор живет в России. Однако недавно там началась частичная мобилизация, и зять Сумской тоже может попасть под призыв.
"Я не уверена, что его не мобилизуют. Я думаю, что это самая страшная тема", — заявила актриса в "Гончарова Подкаст".
Также Сумская поделилась, что даже не пытается обсуждать эту тему с Тоней. Да и вообще в своем общении мать и дочь пытаются обходить такие болезненные разговоров.
"Я боюсь затрагивать эти темы. Она тоже не говорит, у нее постоянно напряженное состояние. Она сейчас очень похудела, такая как былинка", — сказала Сумская.
Напомним, что ранее младшая дочь Ольги Сумской рассказала, общается ли сейчас со старшей сестрой.
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