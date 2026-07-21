Ольга Цыбульская откровенно рассказала, как старый "Москвич" определил её будущее с мужем

Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица Оля Цыбульская вспомнила о первом свидании со своим мужем и объяснила, почему именно он стал её избранником, хотя тогда приехал за ней не на роскошном автомобиле, а на стареньком «Москвиче».

Артистка поделилась воспоминаниями о начале их любовной истории в Instagram. По словам певицы, в тот период у неё было немало поклонников, которые впечатляли дорогими автомобилями и красивыми жестами. Впрочем, её будущий муж выбрал другой способ пригласить её на свидание. Он собственноручно починил зеленый дедушкин «Москвич», который годами не выезжал из гаража, и именно на нем приехал к Ольге. Эта поездка запомнилась ей не из-за романтической обстановки, а из-за неожиданных приключений.

«Я вышла за него замуж. Потому что надежный — это не тот, кто красиво появился. А тот, кто не растерялся, когда всё пошло к чёрту», — написала Оля Цибульская.

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Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya

Как призналась певица, по дороге их ждали настоящие испытания. Сквозь прогнивший пол автомобиля был виден асфальт, а уже по прибытии выяснилось, что из бака вытек весь бензин. Будущий муж без лишних эмоций взял канистру и отправился искать топливо, оставив Ольгу присматривать за машиной. Именно тогда, вспоминает артистка, она осознала, что рядом человек, который не сдаётся перед трудностями и всегда ищет выход из ситуации.

Напомним, недавно Оля Цыбульская вспомнила о скандальном предложении, прозвучавшем в начале войны.

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