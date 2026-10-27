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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Ольгу Горбачеву отправили к офицерам в США после перепалки с пограничником из-за войны в Украине

Украинская артистка поспорила с американским пограничником из-за его вопроса о завершении войны и рассказала, чем обернулся разговор.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ольга Горбачева

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

Украинская артистка и бывшая супруга продюсера Юрия Никитина Ольга Горбачева рассказала о конфликте с пограничником в США, который расспрашивал ее о завершении войны в Украине и наконец отправил к офицерам.

Неприятный инцидент произошел по прилету знаменитости в Лос-Анджелес из Киева. Разговор с представителем пограничной службы быстро перерос в спор. Вопрос о будущем Украины возмутили Горбачева. Своими эмоциями она поделилась в Instagram. Артистка призналась, что в последнее время ее особенно раздражают действия американских властей. В конце концов, после перепалки на границе ей пришлось общаться с офицерами.

«Хотя моя нервная система хотела уже уехать из Киева, меня никогда так не бесило все американское, как сейчас, когда представители страны совершают беззаконие. Я сошла такая зла с самолета, что меня сразу загребли к офицерам, потому что я сцепилась с провоцировавшим вопросами пограничником: что я буду делать, когда закончится война, и кто знает, когда она закончится», — рассказала Ольга.

Сообщение Ольги Горбачевой / © instagram.com/gorbachovaolga

Сообщение Ольги Горбачевой / © instagram.com/gorbachovaolga

Бывшая жена продюсера Юрия Никитина не стала скрывать негодование из-за разговора с американским пограничником. По словам Горбачевой, вопросы о том, когда завершится война, вызвали у нее резкую реакцию. В то же время артистка не рассказала, удалось ли ей уладить ситуацию после общения с офицерами и возникли ли дополнительные трудности при пересечении границы.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России Ольга Горбачева переехала в США вместе с дочерьми. Затем артистка отошла от музыкальной карьеры и сосредоточилась на собственных проектах, связанных с женскими практиками, саморазвитием и косметикой. В августе 2025 г. она рассказывала, что ее ежемесячный доход превышает 5 тысяч долларов, однако для поддержания привычного уровня жизни в Америке ей нужно расширять бизнес и привлекать англоязычную аудиторию.

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

Напомним, недавно Ольга Горбачева рассекретила свидание с мужчинами после развода и в отношениях ли сейчас.

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