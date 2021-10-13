Ольгу Сумскую с синими тенями и розовой помадой сравнили с Аллегровой

Ольгу Сумскую с синими тенями и розовой помадой сравнили с Аллегровой

Актриса показала свой образ для съемок нового фильма.

Народную артистку Украины Ольгу Сумскую сравнили с российской певицей Ириной Аллегровой.

Так, актриса снимается в украинском кино "Любовь и блогеры", продюсерами которого стали Владимир Остапчук и Евгений Таллер. 55-летняя звезда исполняет роль директора клуба города Кагаплик по имени Тамара. В фотоблоге знаменитость показала свой съемочный образ.

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В кадре актриса предстает с пышной прической и челкой. Ольга оделась стиле 90-х — синее платье, бордовый пиджак и белое болеро из меха. Свой лук она дополнила длинными серьгами, колье и даже диадемой. Макияж также классический для тех времен – синие тени и розовая помада.

В комментариях пользователи начали массово писать, что Сумская очень похожа на Аллегрову.

Аллегрова!

В этом образе можно заменять на сцене Ирину Аллегрову!

Господи, думаю, я на Аллегрову не подписана, что она здесь делает?

Королевишна! Похожи на Аллегрову! Но ваше, это украинская красота...

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