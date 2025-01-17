Оле Поляковой – 46: как празднует, чем оригинальным удивлял муж и желанные сюрпризы

Украинская поп-дива Оля Полякова сегодня, 17 января, отмечает день рождения.

Королева ночи постоянно покоряет зрителей своей харизмой и яркими образами. Она не боится быть собой и своим примером вдохновляет многих женщин на перемены. В праздничный день редакция сайта ТСН.ua узнала интересные факты о дне рождения звезды, которой исполнилось 46 лет. Кроме того, Оля Полякова рассекретила, как ей удается сиять не только на сцене, но и в реальной жизни.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Какой день рождения вам запомнился больше всего? Что было самым ярким?

Ой, мои дни рождения всегда полны ярких моментов! Мы живем сейчас очень стремительно, поэтому все быстро вспоминаешь, поэтому на моей памяти – 45-й день рождения, который я праздновала в прошлом году. В тот день я стала радиоведущей на "Люкс ФМ" и общалась со слушателями, разыгрывала призы и собирала средства для 53-й бригады медицинской роты. Это был невероятный опыт, соединивший праздник и благотворительность.

О каком дне рождения не хочется вспоминать, потому что вы бы смело назвали его худшим?

Что касается худшего дня рождения, то, к счастью, такого не было. Может, потому что плохое я не запоминаю. Каждый год приносит свои особые моменты, и даже если что-то идет не по плану, я всегда нахожу способ превратить это в позитив.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Расскажите о своем самом дорогом дне рождения. Какую максимальную сумму тратили на празднование и каким оно было?

Для меня главное – атмосфера, близкие люди рядом и искренние эмоции. Но если говорить о подарках, то я ценю практические вещи. Здесь у меня все просто: одежда, сапоги, часы или хорошая сумка – вот это я люблю.

Если бы вы приглашали выступить известного артиста или артистку на свой день рождения, кто бы это был?

Если бы я приглашала известного артиста на свой день рождения, это был бы кто-то из моих коллег, с которыми мы дружим. В прошлом году я записала фит со шведами Army of Lovers, и мы хорошо сдружились. Думаю, если бы мне представился случай сделать громкий день рождения, то именно их появление произвело бы большой фурор среди гостей, потому что они все, как и я, росли на песнях этой легендарной группы.

Оля Полякова / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Какое поздравление от мужа вам запомнилось больше всего? А от дочерей?

Помню, как после рождения нашей младшей дочери муж пригласил оперного певца, который выступал прямо на нашей кухне. Это было очень неожиданно и, честно говоря, немного кринжево, но я это запомнила.

Мои дети всегда радуют меня своими подарками. К примеру, на 45-летие старшая дочь Маша собственноручно приготовила торт. Она колдовала над ним до шести утра! Это было очень трогательно и, кстати, невероятно вкусно.

Оля Полякова с дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Как планируете отпраздновать этот день рождения?

В этом году я хочу отпраздновать день рождения в кругу друзей, без лишнего пафоса.

Вам исполнится 46 лет. Как влияет на вас эта цифра? На сколько лет действительно чувствуете себя?

Что касается возраста, то цифра 46 для меня – просто число. В ближайшие годы я хочу называть 45+, а сколько плюс – это уже неважно. Я чувствую себя энергичной, полной сил и вдохновения. Главное – это внутреннее состояние, а не цифры в паспорте.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Как вам удается выглядеть так молодо? Раскройте секрет.

Мой секрет молодости – это любовь к жизни, постоянное движение, занятие любимым делом и, конечно, уход за собой. А еще – позитивное мышление и умение радоваться каждому дню.

И напоследок… Какое самое главное заключение вы сделали за прошлый год и какое пожелание дадите на будущий?

Самый главный вывод за прошлый год – это то, что жизнь непредсказуема, поэтому нужно ценить каждый миг. А пожелания на будущее – открыться новым возможностям, не бояться перемен и всегда оставаться собой. Очень верю, что свой следующий день рождения буду праздновать уже в мирное время. И следующие тоже!

Оля Полякова / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

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