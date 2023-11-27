Оли Поляковой внезапно стало плохо на отдыхе в Африке: "Не могу даже глаза открыть"

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками о том, что на африканском курорте ее застала сильная головная боль.

По словам певицы, она почти не могла пошевелить головой и едва открывала глаза. В своем Instagram она сравнила боль с мигренью. Впрочем, артистка отметила, что такой болезнью никогда не страдала.

"У меня разболелась голова так, что я даже не могу глаза открыть. Я не знаю что это происходит. Какая-то боль типа мигрени, но у меня их никогда не бывает", – объяснила звезда.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

К счастью, Полякова всегда с собой имеет небольшую аптечку с лекарством первой необходимости. Поэтому она сразу уколола себе обезболивающие. Долгое время фаны знаменитости были обеспокоены ее состоянием.

Незадолго после инъекций звезда вышла на связь с пляжа. С очень истощенным видом Оля сообщила, что боль не миновала. Однако уже через час артистке стало лучше. Она рассказала, что ей пришлось принять дополнительную дозу лекарств, чтобы прийти в себя.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

После того как все прошло, Полякова допустила, из-за чего так случилось. Она считает, что этому способствовало давление или погода.

"Мне стало легче. Слава Богу было лекарство. Всегда, когда еду за границу, беру с собой ампулы, которые надо колоть. И это меня спасает. Не знаю, что это было. Может, давление, а может, погода. Не знаю, но меня отпустило и это счастье", – добавила знаменитость.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, Оля Полякова улетела на отдых в Занзибар со своей старшей дочерью Машей. Певица уже поделилась первыми впечатлениями и очаровала их фотографиями с побережья Индийского океана.

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