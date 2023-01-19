Оля Цибульская через четыре года после угона авто обратилась в полицию

Украинская певица Оля Цибульская, у которой четыре года назад угоняли авто, вынуждена была снова обратиться в полицию.

Хотя тогда машину артистки нашли через две недели, исполнительницу до сих пор останавливаются полицейские. Как оказалось, авто Оли просто не сняли с розыска.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я до сих пор знакомлюсь со всеми полицейскими, потому что машину не сняли с розыска", — поделилась Оля.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульская спустя три года после угона авто вновь обратилась в полицию. Но на этот раз исполнительница написала заявление, чтобы автомобиль просто сняли с розыска и его перестали останавливать на дороге полицейские.

"Я была в полиции, написала заявление, чтобы мою машину перестали искать. Я надеюсь, что на этом мои остановки на дороге с мигалками окончены", — рассказала знаменитость.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Отметим, в мае 2019 года у Оли Цибульской угнали авто. Это произошло в Киеве возле парка Сырецкого, где артистка проводила время с семьей. Через несколько недель полицейская нашла авто артистки и вернула его владелице.

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