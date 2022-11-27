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Оля Цибульская дала совет одиноким девушкам, как нужно знакомиться с мужчинами

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
388
Время на прочтение
1 мин
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Оля Цибульская дала совет одиноким девушкам, как нужно знакомиться с мужчинами

Оля Цибульская

Певица сняла забавное видео.

Украинская артистка Оля Цибульская поделилась с одинокими девушками советом по знакомству с мужчинами.

Певица поделилась в своем блоге в Instagram шутливым видео из салона красоты, на котором объяснила, что на самом деле для этого нужна только одна фраза и немного женского шарма.

"Подходишь к мужчине и говоришь: "Боже, вижу, что тебе Бог дал все, кроме моего номера телефона", — поделилась лайфхаком Цибульская.

В сообщении под роликом певица также попросила девушек поделиться своими успехами и рассказать, сработал ли ее прием. Кстати, поклонницы Цибульской Лайфхак оценили и отметили, что возьмут его себе "на вооружение".

  • Блин, а я то думаю, что тому красавицу сказать!
  • Мне уже не понадобится, но подруга посоветую.
  • Прекрасная идея!

Ранее Оля Цибульская насмешила подписчиков забавным видео со своим мужем Сергеем, которого почти 20 лет прятала от публики.

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Дата публикации
Просмотры
388
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