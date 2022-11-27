Оля Цибульская дала совет одиноким девушкам, как нужно знакомиться с мужчинами

Украинская артистка Оля Цибульская поделилась с одинокими девушками советом по знакомству с мужчинами.

Певица поделилась в своем блоге в Instagram шутливым видео из салона красоты, на котором объяснила, что на самом деле для этого нужна только одна фраза и немного женского шарма.

"Подходишь к мужчине и говоришь: "Боже, вижу, что тебе Бог дал все, кроме моего номера телефона", — поделилась лайфхаком Цибульская.

В сообщении под роликом певица также попросила девушек поделиться своими успехами и рассказать, сработал ли ее прием. Кстати, поклонницы Цибульской Лайфхак оценили и отметили, что возьмут его себе "на вооружение".

Блин, а я то думаю, что тому красавицу сказать!

Мне уже не понадобится, но подруга посоветую.

Прекрасная идея!

Ранее Оля Цибульская насмешила подписчиков забавным видео со своим мужем Сергеем, которого почти 20 лет прятала от публики.

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