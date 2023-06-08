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Оля Цибульская коротко подстриглась и похвасталась новой прической

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
947
Время на прочтение
1 мин
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Оля Цибульская коротко подстриглась и похвасталась новой прической

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Исполнительница решилась на изменения во внешности.

Украинская певица Оля Цибульская коротко подстриглась и похвасталась новой прической.

В Instagram-stories исполнительница поделилась, что решилась на изменения во внешности. В частности, артистка посетила салон красоты, потому что захотела подстричься. Мастер отговаривала Олю коротко состригать волосы, впрочем певица была решительно настроена.

Оля Цибульская в салоне красоты / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская в салоне красоты / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка продемонстрировала процесс стрижки и похвасталась результатом. Оля Цибульская в леопардовом наряде показалась с каре и челкой.

Оля Цибульская в салоне красоты / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская в салоне красоты / Фото: instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская в салоне красоты / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская в салоне красоты / Фото: instagram.com/cybulskaya

Отметим, исполнительница довольно часто решается на изменения во внешности. То артистка сострижет волосы, то отрастит их, то сделает челку. Впрочем, певица почти не экспериментирует с покраской.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк решилась на изменения во внешности. Знаменитость перекрасила волосы и сделала в салоне красоты новую прическу.

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Дата публикации
Просмотры
947
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