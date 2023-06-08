Исполнительница решилась на изменения во внешности.
Украинская певица Оля Цибульская коротко подстриглась и похвасталась новой прической.
В Instagram-stories исполнительница поделилась, что решилась на изменения во внешности. В частности, артистка посетила салон красоты, потому что захотела подстричься. Мастер отговаривала Олю коротко состригать волосы, впрочем певица была решительно настроена.
Артистка продемонстрировала процесс стрижки и похвасталась результатом. Оля Цибульская в леопардовом наряде показалась с каре и челкой.
Отметим, исполнительница довольно часто решается на изменения во внешности. То артистка сострижет волосы, то отрастит их, то сделает челку. Впрочем, певица почти не экспериментирует с покраской.
Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк решилась на изменения во внешности. Знаменитость перекрасила волосы и сделала в салоне красоты новую прическу.
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