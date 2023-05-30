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Оля Цибульская на редких фото показала начало отношений со своим мужем

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2489
Время на прочтение
1 мин
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Оля Цибульская на редких фото показала начало отношений со своим мужем

Фото: скриншот с видео

Пара вместе уже 22 года.

Певица Оля Цибульская только во время войны перестала скрывать личность своего мужа Сергея.

Впервые на своей странице в Instagram исполнительница показала, как начинался ее роман с любимым. Сделать это Оля решила в годовщину их отношений – пара вместе уже целых 22 года.

Певица показала семейный альбом и забавные архивные фото, на которых они с Сергеем еще совсем юны и начинают строить свою совместную жизнь.

Оля Цибульская с мужем / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская с мужем / Фото: instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская с мужем / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская с мужем / Фото: instagram.com/cybulskaya

На фото хорошо видно, как менялись супруги на протяжении этих лет. Несмотря на столь долгое время вместе пари и сейчас удается сохранять романтику и любовь в отношениях.

"Время не идет, оно летит беспощадно", — написала Оля.

Оля Цибульская с мужем / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская с мужем / Фото: instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская с мужем / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская с мужем / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно Оля Цибульская поделилась редкими семейными фотографиями вместе с мужем и сыном Нестором. Семья отправилась на прогулку по Днепру в честь Дня Киева.

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Дата публикации
Просмотры
2489
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