Оля Цибульская на редком фото показала, как любит проводить время с мужем

Артистка восхищала семейной идиллией.
Украинская певица Оля Цибульская поделилась редкой фотографией со своим мужем Сергеем и сыном Нестором.
В встречу в Inatagram исполнительница ответила на вопросы поклонников о том, как больше всего любит проводить свое свободное время с родными. Цибульская показала семейную идиллию на фотографии, изображающей их выходной день.
Да, семья Оли любит провести время вместе на природе. Например, мужчина певицы охотно наслаждается книгой в уюте, пока Нестор рисует. Фото Цибульская оставила без подписи, только добавила эмоджи в виде разбитого сердца.
Также звездная семья любит путешествовать по Украине. Ранее Цибульская восхищала поклонников совместным фото с сыном из Ужгорода и поделилась трогательными воспоминаниями с детства о путешествиях с родителями.
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