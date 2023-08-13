Оля Цибульская на редком фото показала, как любит проводить время с мужем

Украинская певица Оля Цибульская поделилась редкой фотографией со своим мужем Сергеем и сыном Нестором.

В встречу в Inatagram исполнительница ответила на вопросы поклонников о том, как больше всего любит проводить свое свободное время с родными. Цибульская показала семейную идиллию на фотографии, изображающей их выходной день.

Да, семья Оли любит провести время вместе на природе. Например, мужчина певицы охотно наслаждается книгой в уюте, пока Нестор рисует. Фото Цибульская оставила без подписи, только добавила эмоджи в виде разбитого сердца.

Оля Цибульская с мужем и сыном / Фото: instagram.com/cybulskaya

Также звездная семья любит путешествовать по Украине. Ранее Цибульская восхищала поклонников совместным фото с сыном из Ужгорода и поделилась трогательными воспоминаниями с детства о путешествиях с родителями.

Читайте также: