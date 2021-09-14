Оля Цибульская о том, как ее муж реагирует на откровенные фото: "Запрещал публиковать"

Оля Цибульская о том, как ее муж реагирует на откровенные фото: "Запрещал публиковать"

Певица придумала оригинальный способ, как повлиять на мнение любимого.

Украинская певица Оля Цибульская рассказала, как ее муж пытался запретить ей публиковать откровенные фотографии.

Так, артистка периодически щеголяет на своей странице в Instagram откровенными фотографиями. Она утверждает, что никогда не спрашивает у мужа разрешения на публикацию.

"Я не спрашиваю разрешения у мужа на свои желания никакие и никогда. Видели глаза, что покупали. Я его предупреждала", — рассказала Оля.

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

Однако, знаменитость вспомнила, что однажды муж выразил свое недовольство по этому поводу. Они с любимым спорили из-за съёмок для мужского глянца, говорится в "Зірковому шляху". Но певица придумала оригинальный способ, как повлиять на мнение любимого.

"У нас была дискуссия относительно съемок для мужского глянца. Я действительно не уверена, что моя грудь отличаются чем-то от груди моих коллег, и у меня нет цели сняться обнаженной для журнала. Но сам факт того, что у нас возникла дискуссия, и он мне что-то попытался запрещать... Я в тот же день выложила фото в Instagram в белье. Речь о глянце мужском шла, о Instagram — нет. Ничего, теперь молчит ", — поделилась Оля.

Оля Цибульская в купальнике / instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно alyona alyona с игривым хвостиком и в топе удивила светским луком. Артистка посетила National Bloggers Awards.

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