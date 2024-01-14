Оля Цибульская откровенно призналась, изменяла ли мужу за более чем 20 лет отношений

Украинская певица Оля Цибульская ответила, изменяла ли своему мужу Александру, с которым находится в отношениях более 20 лет.

Соответствующий вопрос о личной жизни артистке задали в Instagram-stories. Певица не стала скрывать, а ответила, что подобного опыта в ее жизни не было. По словам Оли, у нее достаточно смелости, чтобы понять, что в отношениях ей что-то не нравится и признаться об этом возлюбленному.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Никогда не говори никогда. Я не зарекаюсь, но до сих пор мне хватало яиц признаваться человеку, если я прекращала к нему что-то чувствовать. Это касается и дружбы, и партнерских отношений, и отношений в паре, и отношений в бизнесе. Мне кажется, что изменяют трусы, потому что они не могут сказать, что изменились. Они боятся транслировать, что я теперь другой или другая и что мне нужно что-то другое. Поэтому не зарекаюсь, конечно, но на сегодняшний день пока такого не было", — ответила артистка.

Правда, в 2020 году Оля Цибульская в программе "Зірковий шлях" признавалась, что у нее был роман с известным танцором Александром Прохоровым. Хореограф был участником балета артистки. Исполнительница признавалась, что влюбилась в танцора и они начали встречаться. Тем временем возлюбленному Александру певица просто перестала отвечать на телефонные звонки. Мужчина тогда понял, что в их отношениях что-то случилось, поэтому решил вернуть избранницу. Он купил два билета в Париж, а Оля согласилась с ним поехать. Тем временем отношения с Прохоровым подошли к концу.

Александр Прохоров / Фото: instagram.com/sasha_prohor

"Он (Александр Прохоров – прим. ред.) понял, что происходит. Мы поговорили и решили, что все. Мы прекратили общаться, перестали видеться. Я улетела в Париж. Оттуда вернулась беременной Нестором", — рассказывала тогда артистка.

Напомним, недавно сын Оли Цибульской и ее мужа Александра праздновал день рождения. Нестору исполнилось девять лет. Певица показывала, как поздравляла сына и как они отпраздновали день рождения.

Читайте также: