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Оля Цибульская ответила, готова ли сделать пластическую операцию ради карьеры

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
139
Время на прочтение
1 мин
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Оля Цибульская ответила, готова ли сделать пластическую операцию ради карьеры

Оля Цибульская

Вопрос артистке задали фаны.

Украинская певица Оля Цибульская ответила, готова ли изменять облик ради успехов в карьере.

Непростой вопрос исполнительнице задали ее поклонники в Instagram. Так, кто-то поинтересовался у звезды, сделает ли они ринопластику (изменение формы носа), если это поможет ей сделать музыкальную карьеру более успешной.

В ответ Оля заверила, что ринопластика никак не влияет на работу певица, а ее нос ей очень нравится.

"Ринопластика никак не влияет на карьеру. Мне супер нравится мой нос. Карьера – это об уверенности в себе. А у меня ее достаточно", – написала Оля.

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

Также Цибульская добавила фото звезды сериала "Секс в большом городе" Сары Джессики Паркер, которую часто критиковали за черты ее лица, однако это никак не помешало построить ей успешную карьеру в Голливуде.

"Если бы ни нос, Сара спела бы?", — пошутила Оля.

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Дата публикации
Просмотры
139
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