Оля Цибульская поддержала упавшую в оркестровую яму Jerry Heil и вспомнила свое падение со сцены

Артистка также травмировалась во время выступления.

Певица Оля Цибульская поддержала свою коллегу Jerry Heil, которая во время своего концерта в Тернополе упала в оркестровую яму.

В письме в Instagtram исполнительница рассказала, что порой профессия артиста также может быть опасной. Цибульская припомнила случай, как сама упала со сцены во время концерта.

"Увидела, как Jerry Heil упала в оркестровую яму, и самой стало больно. Я не падала в оркестровую, но падала позади сцены, на такой большой открытой площадке. Это очень страшно и очень больно", — поделилась певица.

Также Оля пожелала своему коллеге поскорее выздоравливать и попросила своих подписчиков поддержать Яну (настоящее имя Jerry Heil).

Напомним, 21 декабря во время концерта в Тернополе Jerry Heil упала в оркестровую яму. В результате падения певица получила сотрясение и перелом ребра. Исполнительницу сразу госпитализировали, пока она находится в больнице.

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