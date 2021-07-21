Оля Цибульская поделилась, за что муж заплатил ей 10 тысяч долларов

Оля Цибульская поделилась, за что муж заплатил ей 10 тысяч долларов

Также артистка рассказала, как добавила в свой райдер фаллоимитаторы.

Украинская певица Оля Цибульская поделилась, какой получила самый большой гонорар.

Так, в программе Александры Кучеренко "33 за 3" артистка поделилась, что ее муж заплатил ей двойную сумму, а это около 10 000 долларов, чтобы любимая не работала в новогоднюю ночь.

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На вопрос ведущей, какая обратная сторона популярности, исполнительница ответила: "У тебя почти нет друзей".

Также звезда назвала самую большую ложь, которую о себе слышала. "Ой, главная разлучница страны. Хотя нет, говорите", — отметила Оля.

10 из 10 баллов Цибульская поставила себе как певице, отметив, что приняла и полюбила себя, и оценила свою сексуальность на 100%.

Кроме того, исполнительница назвала самый дорогой подарок от поклонника: "Была картина одного известного художника, которая висела в Париже. Один "кавалер" прислал мне ее просто так. Я знаю эти подарки "просто так", поэтому я ее вернула".

Также, знаменитость рассказала, как добавила в свой райдер розовых котов и два фаллоимитатора. Исполнительница объяснила это тем, что поняла, что организаторы совсем не читают список ее пожеланий и решила посмеяться. А до 40 лет Оля хотела бы приобрести самолет, чтобы летать на нем на концерты.

Напомним, ранее соблазнительная Оля Цибульская в купальнике похвасталась аппетитными формами. Артистка позировала на фоне Средиземного моря.

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