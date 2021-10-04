Оля Цибульская похвасталась отдыхом с мужем и сыном в Нидерландах

Семья певицы отдохнула в Роттердаме.
Певица Оля Цибульская в минувшие выходные улетела в романтический уикенд с мужем и сыном.
Так, семья решила погулять по Роттердаму, что в Нидерландах. На странице в Instagram знаменитость показала несколько фотографий из путешествия.
Во время путешествия семья посетила главные достопримечательности города.
И пробовала фирменные вкусности в ресторанах.
Кроме того, Оля с любимым и Нестором сходили в зоопарк.
"Почему-то в Европе все эти зоопарки напоминают больше не тюрьму, а заповедники, где нам напоминают, насколько крутая природа и как важно ее беречь", — прокомментировала исполнительница.
Сегодня звезда с родными уже вернулись в Киев.
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