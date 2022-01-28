Оля Цибульская похвасталась ужином, который приготовил 7-летний сын: "Мы были в шоке"

Оля Цибульская похвасталась ужином, который приготовил 7-летний сын: "Мы были в шоке"

Мальчик хотел устроить для мамы и папы романтику.

Украинская певица Оля Цыбульская приятно удивила своих поклонников.

К слову, в сторис на странице в Instagram исполнительница показала, какой ужин приготовил ее 7-летний сын Нестор. Мальчик хотел, чтобы мама с папой провели время вместе в романтической атмосфере.

"Мы пришли домой и были в шоке. Нестор приготовил для нас романтический ужин. Конечно, ему помогала няня, но инициатива была от сына. Он хотел, чтобы мы романтично посидели вдвоем и побыли вместе", — поделилась счастливая Оля.

Сын Оли Цибульской приготовил ужин / instagram.com/cybulskaya

К слову, Нестор вместе с няней приготовил тортик для мамы и папы, заварил чай, нарезал фрукты, а для романтической атмосферы зажег свечи и поставил на стол.

Оля вместе с мужем однозначно были приятно удивлены и с удовольствием насладились романтическим ужином.

Читайте также: