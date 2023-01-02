Оля Цибульская показала архивное фото, где похудевшей на 15 кило позирует в откровенном наряде

Украинская певица Ольга Цибульская решила поделиться архивными фото и рассказала свой опыт похудения после родов.

В Instagram-stories артистка опубликовала два снимка. Первое фото было сделано через год после родов во время новогоднего корпоратива. Как призналась Оля, она тогда наконец-то похудела и начала нравиться себе.

"Фото номер один. Здесь я год в статусе мамы. Новогодний корпоратив во дворце "Украина". Я наконец-то похудела после родов и начала себе нравиться. К этому вечеру платье на мне вручную перьями обшивали пять мастериц", — поделилась артистка .

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

На следующем фото Оля изображена в откровенном наряде. Как призналась знаменитость, она похудела на 15 килограммов.

"Фото номер два. 2019 год. Я похудела на 15 кило после того, как снова нажрала лишний вес. Решила сделать эту съемку, чтобы запомнить молодость и состояние, в котором кайфую от себя", — поделилась Оля.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

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