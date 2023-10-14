Оля Цибульская показала, как переживала глубокую депрессию: "Очень страшная на этом видео"

Певица Оля Цибульская откровенно рассказала поклонникам, как пыталась побороть депрессию.

Во время полномасштабной войны у исполнительницы случился очень сложный эмоциональный период. Как призналась Оля, она даже обращалась за помощью к специалистам.

"Я не хотела показывать себя с того периода лечения. Период глубокой депрессии, с которой сначала не справились психологи, а потом соревновался психиатр. Это состояние полной апатии и потери вкуса к жизни знакомо не только мне. Мы все живем в страшное время. Вы пишете мне в директе, что тоже переживаете подобное и ищете выход. Знай, он есть!", — написала в своем Instagram Оля.

Певица решила быть откровенной со своими поклонниками, поэтому все же решила показать, как выглядела во время депрессии и как продолжала создавать музыку. В это время Цибульская записала свою новую песню "Цветы", которую совсем скоро услышат фаны.

"Я очень страшная на этом видео. Чувствую себя раздавленной, усталой, заплаканной, с мешками под глазами. Я принимала назначенные специалистом препараты и не принимала себя. Спасалась людьми, которые вопреки всему были в сложный период рядом и музыкой. Артистки не должны показывать себя в таком состоянии – скажет кто-то. Но я не играюсь с вами в глянцевые истории и мне не страшно признаваться в слабости. Сильный не тот, кто не падает. Ты сильна, если нашла в себе повод, оттолкнуться ото дна", — сказала Оля.

Оля Цибульская показала, как записывала новую песню во время депрессии

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