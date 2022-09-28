Оля Цибульская показала, как выглядела на восьмом месяце беременности: "Ела как лошадь"

На украинскую исполнительницу Олю Цыбульскую нахлынули воспоминания.

В Facebook артистки высветились архивные фотографии, так что Оля решила ими подевались. Знаменитость вспомнила, как отдыхала в Италии, США и Турции.

Facebook напомнил, что восемь лет назад в этот день я была в Римини, в Италии, с отакенным пузом, Неськом под сердцем. И это такие очень классные воспоминания. Посмотрела на фото, вспомнила все, что чувствовала, как готовилась стать мамой. 2016 года, в тот же день в Майами. А потом еще через год я в Турции с разбитыми коленями", — рассказала Оля.

В частности, Оля опубликовала снимок, сделанный восемь лет назад. На нем знаменитость изображена в синем длинном платье. Тогда Цибульская была на восьмом месяце беременности.

Беременная Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Это в Римини. Восемь лет назад. Почти восемь месяцев беременности. Ела как лошадь, мечтала как девочка", — отметила Оля.

Также исполнительница показала снимок с фотосета в Майами.

Оля Цибульская в Майами / Фото: instagram.com/cybulskaya

Кроме этого, Оля опубликовала фото, сделанное в Турции. На снимке видно, что у певицы немалые синяки на ногах.

"То 2017 год. Рубрика "так надо уметь", — отметила артистка.

Оля Цибульская в Турции / Фото: instagram.com/cybulskaya

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