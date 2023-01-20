Оля Цибульская показала, как застряла между этажами в лифте при отключении света

Артистка также показала, кто стал для нее настоящим героем.

Почувствовать, как это – застрять в лифте во время отключения света, пришлось и певице Оле Цибульскй.

Исполнительница забегалась по делам и забыла о графике отключения света. В сторис в Instagram Оля показала, что делала во время того, как ждала помощи.

Фото: instagram.com/cybulskaya

К счастью, в лифте был стул, что застрявший мог хотя бы присесть, пока ожидает специалистов. Однако, по словам певицы, ни воды, ни средств гигиены в кабине не было.

"В нашем лифте стоит только стул, на который можно сесть. Но нет памперса, нет пищи и воды. Хорошо, что у меня с собой есть powerbank, книга, которую я читаю, и юбка, которую я сегодня купила. Поэтому, в общем, все ОК", — сказала артистка.

Пока к певице ехали специалисты, она отвечала на вопросы поклонников и пела песни.

Фото: instagram.com/cybulskaya

После непродолжительного ожидания, как рассказала Цыбульская, дверь лифта открылась между этажами и она услышала голоса. Певица не испугалась оказаться между этажами, а наоборот была рада, что наконец-то пришла помощь.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"За 20 минут после звонка диспетчеру появился он... Нам очень повезло, потому что связи без света в районе нет", — рассказала исполнительница.

Фото: instagram.com/cybulskaya

В конце концов, Оля поблагодарила своего спасителя и сказала, что настоящие герои всегда рядом с нами.

"Взял меня на ручки и достал в дырочку между этажами. Очень застенчивый и замечательный мужчина. Вот они звезды, герои", — поблагодарила спасителя Оля.

Фото: instagram.com/cybulskaya

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