Оля Цибульская показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

Также звезда показала снимок со своим мужем.
Украинская певица Ольга Цыбульская не часто публикует семейные снимки.
Впрочем, иногда исполнительница может немного продемонстрировать идиллию, которая царит в ее семье. В частности, в своем Instagram артистка опубликовала редкое фото, на котором вместе с мамой позирует перед камерой.
К слову, Оля невероятно похожа на своего родного человека. У мамы с дочерью почти одинаковые прически, форма губ и бровей, также у них обеих карие глаза.
Кроме того, Цибульская показала редкое фото со своим мужем. Правда, лицо его она продолжает скрывать. На снимке исполнительница нежно обнимала любимого.
Также звезда рассказала, что у нее никогда не возникнет желания развестись со своим мужем.
"Задушить, пальнуть, устроить шторм – да. Развестись – никогда", — ответила Оля на вопросы своего поклонника.
Читайте также: