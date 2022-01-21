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Оля Цибульская показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

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Оля Цибульская показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

Также звезда показала снимок со своим мужем.

Украинская певица Ольга Цыбульская не часто публикует семейные снимки.

Впрочем, иногда исполнительница может немного продемонстрировать идиллию, которая царит в ее семье. В частности, в своем Instagram артистка опубликовала редкое фото, на котором вместе с мамой позирует перед камерой.

К слову, Оля невероятно похожа на своего родного человека. У мамы с дочерью почти одинаковые прически, форма губ и бровей, также у них обеих карие глаза.

Оля Цибульская с мамой / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская с мамой / instagram.com/cybulskaya

Кроме того, Цибульская показала редкое фото со своим мужем. Правда, лицо его она продолжает скрывать. На снимке исполнительница нежно обнимала любимого.

Оля Цибульская с мужем и сыном / © instagram.com/cybulskaya
Оля Цибульская с мужем и сыном / instagram.com/cybulskaya

Также звезда рассказала, что у нее никогда не возникнет желания развестись со своим мужем.

"Задушить, пальнуть, устроить шторм – да. Развестись – никогда", — ответила Оля на вопросы своего поклонника.

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