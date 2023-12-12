Оля Цибульская попала в громкий скандал из-за разрушенной квартиры ее родителей в Ирпене

Украинская певица Оля Цибульская попала в громкий скандал из-за разрушенной российскими оккупантами квартиры ее родителей в Ирпене, Киевская область.

К слову, жители многоэтажки обвинили артистку в том, что она мешает ремонтным работам. Соседи возмущаются, что Оля Цибульская вместе с родителями отказывается привести в порядок собственную квартиру, не убирает свисающее из дома стекло и не заколачивает собственные окна. По словам жителей, это все мешает им. Стекло может на кого-то упасть, а через незаколоченные окна в других квартирах появляется плесень.

Пост соседей родителей Оли Цибульской / Фото: Фото из социальных сетей

"Сейчас соседи пытаются огласить ситуацию с квартирой Цибульской, которая больше года отказывается привести ее в порядок или по крайней мере убрать свисающее над головами стекло. Наталья, мама Цибульской, которая является послом восстановления Ирпеня, отказывается что-либо делать с аварийной квартирой, а соседей обзывает хайпожерами. Грибок и холод в соседних квартирах, рядом жилые квартиры и нужно демонтировать кондиционер, который на добром слове держится", — жалуются соседи.

Пост соседей родителей Оли Цибульской / Фото: Фото из социальных сетей

Оля Цибульская не стала терпеть резких обвинений. Знаменитость объяснила, почему они ничего не ремонтируют в квартире. По словам исполнительницы, многоэтажка находится в аварийном состоянии. Кстати, там повреждены опорные стены. Кроме того, после попадания вражеского снаряда в потолке все еще могли остаться взрывоопасные предметы. В качестве доказательства Оля показала вывод, который сделала специальная комиссия после проверки квартиры. Так что Цибульская не заходит в квартиру родителей и другим не позволяет этого делать, ведь это просто опасно.

Вывод комиссии, которая осматривала квартиру / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Специалисты, что осматривали, повторяли: квартира в аварийном состоянии. Повреждение опорной конструкции. Часть этажа рассматривают под демонтаж и архитектор, что осматривал объект, сказал, что любые работы без специалистов могут быть опасными для жизни. Поэтому надо ждать решения и действий официальной комиссии. Родители подали все нужные документы в полицию, прокуратуру, архитектуру и Дию. Сдавали средства для ОСМД на ремонт крыши", — пояснила певица.

Вывод комиссии, которая осматривала квартиру / Фото: instagram.com/cybulskaya

Но после ответа исполнительницы ее продолжили критиковать недовольные соседи. Цибульская заявила, что может юридически разрешить делать ремонт в квартире ее родителей тому человеку, который готов на себя взять ответственность.

Оля Цибульская оказалась в центре скандала из-за разрушенной оккупантами квартиры ее родителей в Ирпене

"В случае самостоятельных работ, дополнительных сдвигов поврежденных конструкций, травмирования людей или взрыва остатков, которые могут находиться в комнатах, где нет полного доступа, нужно брать на себя полную ответственность за процесс, результат и возможные последствия, которые могут возникнуть в процессе или быть признаны в будущем официальной комиссией при повторном осмотре после решения, которое они обещают. Мы на себя такую ответственность взять не готовы, потому что никогда не имели дела с ремонтом после попаданий", — ответила артистка.

Оля говорит, что раньше не имела дела с восстановлением дома после попадания снаряда. Певица вместе со своей семьей не готова брать ответственность за жизнь людей, которые будут находится в их аварийном доме.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Если вы лично готовы встретиться с нотариусом, написать заявление от своего имени, которое инициирует работы в доме, готовы указать паспортные данные, идентификационный код и берете на себя все возможные последствия и несете личную ответственность и все возможные в случае нарушений возмещения, заверенные юридически, — берите документы и идем к нотариусу", — отметила артистка.

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