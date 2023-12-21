Оля Цибульская пожаловалась на проблемы со здоровьем у 8-летнего сына

Украинская певица Оля Цибульская поделилась, что ее 8-летний сын Нестор заболел.

Артистка в Instagram-stories рассказала о проблемах со здоровьем у мальчика. Знаменитость призналась, какие у Нестора появились симптомы болезни. Цибульская поделилась, что у сына ночью поднялась высокая температура. Также Нестора тошнило, и он плохо чувствовал себя.

"Всю ночь была высокая температура. Ночью было 39 на термометре. Рвота, расстройство…", — призналась певица.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская уже отвела сына на осмотр педиатру. Оказалось, что он "подхватил" детский вирус, которым сейчас часто болеют дети.

"Педиатр говорит, что сейчас такой детский вирус. Берегите себя!" – отметила артистка.

Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно Оля Цибульская порадовала семейным контентом со своей мамой Наталией. Певица показала, как впервые в жизни делала родному человеку макияж.

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