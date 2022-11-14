Оля Цибульская приехала в родной город и показала двор, в котором прошло ее детство

Украинская артистка Оля Цибульская приехала в родной город и показала места, где прошли ее детство и юность.

Певица родилась в Радивилове Ровенской области. На днях вместе с сыном Оля решила посетить гости к родным и провести небольшую экскурсию для своих фанов.

Вместе с Цибульской на прогулку по городу отправился и ее сын Нестор. Как поделилась Оля, для нее особые ощущения показывать место своего детства сыну.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"Особый вайб приехать в такое место и такой город со своим сыном уже и походить там, где мама была маленькой, ходила в школу, планировала что-то, играла в какие-то игры", — поделилась певица.

Исполнительница побывала во дворе общежития, где когда-то жила с родителями, и показала родной двор.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я знаю здесь каждую улицу, каждую тропу в лесу. Вот он самый счастливый двор детства", — рассказала артистка.

Фото: instagram.com/cybulskaya

А потом отправилась в школу, где, кстати, и познакомилась со своим мужем.

"Здесь я провела первую свою свадьбу в жизни, выступала, влюблялась, сказала мужу: "Пойдемте, завтра погуляем в город", и вот видите, результат", — вспомнила Оля.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Также артистка поделилась воспоминаниями о своем "сакральном месте" — яблоне на заднем дворе школы, куда она приходила за яблоками на перемене.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Читайте также: