Оля Цибульская призналась, почему больше не поет в дуэте с Дзидзьо: "Чтобы не ревновали ко мне"

Украинская певица Оля Цибульская рассказала, почему больше не выпускает песен в дуэте с артистом Михаилом Хомой, более известным как Дзидзьо.

В свое время исполнители выпустили несколько общих песен, среди которых "Чекаю. Цьом" и "Киця", которые стали очень популярными. Однако сейчас Цибульская и Дзидзьо перестали петь в дуэте. Как пошутила певица в программе "ЖВЛ", сейчас Михаил Хома больше сотрудничает с Александром Пономаревым, а она не хочет, чтобы была какая-то "ревность".

Оля Цибульская и Михаил Хома

Впоследствии Оля добавила, что на самом деле их творческий тандем выжил себя. Исполнительница не уверена, что будет в будущем, однако пока что она хочет попытаться спеть с кем-нибудь другим. По мнению Цибульской, Дзидзьо тоже было бы интересно попробовать свои силы в новом дуэте.

"Да все! Нам уже хватит, уже напелись вместе. Теперь он поет с Пономаревым, и чтобы они не ревновали друг друга ко мне (улыбается – прим. ред.). Дуэты – это такая штука… В нашем случае с Мишей это было очень так экспрессивно, эмоционально, как-то натурально и естественно. Песня написалась – дуэт появился. Загадывать не буду, но мне кажется, что и Мише хочется с кем-нибудь другим попеть, и мне", — отметила Оля.

Почему Оля Цибульская больше не хочет петь с Михаилом Хомой - ЖВЛ представляет

Певица также добавила, что с Дзидзьо периодически видится, впрочем, это происходит крайне редко. Тем не менее, артистка заверила, что никаких недоразумений между ними не было, и она всегда будет рада видеть Михаила.

"Периодически встречаемся. Очень редко, но я всегда рада его видеть, потому что он мой друг детства. Я его очень ценю и очень благодарна ему за все, что он для меня сделал", — добавила артистка.

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