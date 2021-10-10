Оля Цибульская призналась, почему позволяет своему сыну прогуливать школу

Сын артистки учится в первом классе.

Украинская певица Оля Цибульская в этом году отвела своего сына Нестора в первый класс.

В программе "Світське життя" артистка говорит, что периодически позволяет своему мальчику прогуливать учебу в школе. Оля считает, что нужно отдыхать.

Оля Цибульская с мужем и сыном / instagram.com/cybulskaya

"Мы в начале октября полетели на отдых на несколько дней, чтобы переключиться и отдохнуть от писанины. Немножко прогуляли", — поделилась Цибульская.

Оля Цибульская с мужем и сыном / instagram.com/cybulskaya

Оля говорит, что нужно больше путешествовать, ведь так можно узнать много нового.

"Знаю по собственному опыту, чем больше ты путешествуешь — тем больше ты развиваешься", — поделилась артистка.

Какие впечатления у Оли Цыбульской от похода сына в первый класс

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